Erzurum Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 0 ile 2 derece arasında, gece ise -8 dereceye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -6, gece -9 derece hissedilecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Buzlanma riski nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli, ayrıca araçların antifriz seviyeleri kontrol edilmelidir.

Doğukan Akbayır

Erzurum'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 2 derece arasında. Gece ise sıcaklığın -8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -6, gece ise -9 derece olacak. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Bu da havayı daha soğuk hissettirebilir.

Bugünkü hava durumu, kış koşullarının tipik bir örneğidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar da önemlidir. Buzlanma riski nedeniyle yolda yürürken dikkatli olunması gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Aralık Pazar günü sıcaklık 0 ile -14 derece arasında olacak. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklık -3 ile -14 derece arasında kalacak. 16 Aralık Salı günü de sıcaklık -2 ile -15 derece olacak.

Bu dönemde hava durumu çoğunlukla soğuk ve karla karışık yağmurlu. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Yolculuklarda dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca, buzlanma riski için tedbirli davranmak şart. Hava koşullarına uygun araç lastikleri kullanmak da önemlidir. Araçların antifriz seviyelerini kontrol etmek gerekir.

Erzurum'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Hava durumuna uygun giyinmek önemlidir. Gerekli tedbirleri almak, sağlıklı ve güvenli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

