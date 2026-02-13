Erzurum Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 13 Şubat 2026 Cuma. Erzurum'da hava durumu karışık. Gün boyunca hafif kar ve yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 5 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 0 dereceye düşecek. Bu durum Erzurum'da tipik bir kış gününü gösteriyor.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında. Öğleye doğru sıcaklık 5 dereceye yükselecek. Bu, hafif kar ve yağmur karışımı yağışlara neden olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 0 dereceye düşecek. Gece boyunca hafif kar yağışı devam edebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Şubat Cumartesi günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 5 derece civarında olacak. Gece ise -2 dereceye kadar düşecek. 15 Şubat Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye çıkacak. Gece sıcaklık -9 dereceye düşebilir. 16 Şubat Pazartesi günü daha ılımandır. Gündüz sıcaklık 9 dereceye çıkacak. Gece ise -7 dereceye kadar inebilir.

Bu değişken hava koşulları önlemler gerektiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşüyor. Bu durum buzlanma riskini artırıyor. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetler giymek de gereklidir. Hafif kar ve yağmur karışımı yağışlar yolları kayganlaştırabilir. Bu nedenle, araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Gerekirse kar lastikleri kullanılmalıdır.

Erzurum'da 13 Şubat 2026 Cuma hava durumu karışık. Önümüzdeki günler de değişkenlik gösterecek. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir. Böylece güvenli bir şekilde günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.