Erzurum Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde, yaklaşık 2 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise daha düşük. Gündüz -4 derece, akşam saatlerinde ise -8 derece hissedilecek. Gece hava sıcaklığının -7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -11 dereceye kadar inebilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek.

Erzurum'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı -5 derece, gece ise -9 derece civarında olacak. 16 Aralık Salı günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı -4 derece, gece sıcaklığı -9 derece olarak tahmin ediliyor. 17 Aralık Çarşamba günü hava az bulutlu. Gündüz sıcaklığı -5 derece, gece sıcaklığı -10 derece civarında seyredecek.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında, Erzurum'da yaşayanlar dikkatli olmalı. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacak. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Sokaklarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Araçla seyahat edenlerin yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmesi önemlidir. Araçlarının kış koşullarına uygun olduğundan emin olmalıdır. Bu önlemler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.