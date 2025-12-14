HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu denildiği gibi soğuk ve bulutlu geçiyor. Gündüz sıcaklık 2 derece, hissedilen ise -4 derece seviyelerinde. Gece sıcaklık -7 dereceye kadar düşecek. 15-17 Aralık tarihleri arasında hava kapalı ve değişken seyredecek. Bu soğuk havalarda kalın giyinmek, kaygan zeminlere dikkat etmek ve araçların kış koşullarına uygunluğunu kontrol etmek gerekiyor. Tedbirler, olumsuz etkileri azaltacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde, yaklaşık 2 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise daha düşük. Gündüz -4 derece, akşam saatlerinde ise -8 derece hissedilecek. Gece hava sıcaklığının -7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -11 dereceye kadar inebilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek.

Erzurum'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı -5 derece, gece ise -9 derece civarında olacak. 16 Aralık Salı günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı -4 derece, gece sıcaklığı -9 derece olarak tahmin ediliyor. 17 Aralık Çarşamba günü hava az bulutlu. Gündüz sıcaklığı -5 derece, gece sıcaklığı -10 derece civarında seyredecek.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında, Erzurum'da yaşayanlar dikkatli olmalı. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacak. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Sokaklarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Araçla seyahat edenlerin yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmesi önemlidir. Araçlarının kış koşullarına uygun olduğundan emin olmalıdır. Bu önlemler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı varABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var
ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.