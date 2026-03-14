Erzurum Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

14 Mart 2026 Cumartesi günü Erzurum'da hava durumu soğuk ve hafif kar yağışlı. Gün içinde sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -6 ile -8 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 7 ile 16 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde 15 Mart'ta ve 16 Mart'ta sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında seyredecek. Erzurum'da kış şartlarına uygun giyinmek ve dikkatli seyahat etmek önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 14 Mart 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu soğuk ve hafif kar yağışlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıklar sıfırın altına düşebilir. Sıcaklık -6 ile -8 derece civarına inebilir. Dolayısıyla Erzurum'daki hava durumu soğuk ve hafif kar yağışlıdır.

Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Rüzgar hızı saatte 7 ile 16 kilometre arasında olacak. Bu rüzgar, hava sıcaklığını daha soğuk hissettirebilir. Nem oranı %50 ile %70 arasında değişecek. Bu durum, hava hissiyatını etkileyebilir. Soğuk algınlığı riskini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava durumu değişecek. 15 Mart Pazar günü sıcaklık 0 ile 4 derece arasında olacak. Hafif kar yağışının görülmesi bekleniyor. 16 Mart Pazartesi günü sıcaklık 1 ile 5 derece arasında değişecek. Kar sağanağı ihtimali bulunuyor. 17 Mart Salı günü ise sıcaklık 3 ile 4 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde Erzurum'da soğuk ve kar yağışlı günler devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmeli. Mont kullanımı önemlidir. Yolda seyahat ederken dikkatli olunmalı. Buzlanma ve don olaylarına karşı önlem alınmalı. Araçların kış lastikleri ile donatılması gereklidir. Eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunabilir. Bu bölgelerden uzak durulması önerilir.

Sonuç olarak, Erzurum'da 14 Mart 2026 Cumartesi hava durumu soğuk ve hafif kar yağışlı. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Erzurum'da soğuk ve kar yağışlı bir gün öngörülüyor. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir.

