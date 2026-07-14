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Erzurum Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 14 Temmuz 2026 hava durumu güneşli ve keyifli geçecek. Sıcaklıklar gün içinde 29-30 derece arasında seyredecek, geceleri ise 14-15 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de hava açık kalacak ve sıcaklıklar 28-30 derece aralığında olacak. Bu güzel havalarda Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir fırsat sunuluyor. Açık hava etkinliklerine katılmak için ideal bir dönemdesiniz.

Erzurum Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 14 Temmuz 2026 Salı günü, Erzurum'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 29 - 30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 - 15 dereceye düşecek. Bu, serin bir ortam sağlayacak. Rüzgar hafif bir şekilde güneydoğudan esiyor. Nem oranı ise %37 civarında bulunuyor. Bu güzel havada Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir fırsat var.

Önümüzdeki günlerde de Erzurum hava durumu güzel geçecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 28 - 29 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 15 - 16 dereceye düşecek. 16 Temmuz Perşembe günü de hava açık kalacak. Sıcaklık 29 - 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları yine 15 - 16 dereceye düşecek. 17 Temmuz Cuma günü hava açık açık olacak. Sıcaklıklar 29 - 30 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları 15 - 16 dereceye düşecek. Bu güzel havalarda Erzurum'un doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal bir dönemdesiniz.

Bu sıcak günlerde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Serinlemek için akşam saatlerini tercih edebilirsiniz. Erzurum'un serin yaylalarına günübirlik ziyaretler yapabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol edin. Yağış ihtimali olan günlerde planlarınızı gözden geçirin. 15 Temmuz Çarşamba günü bazı bölgelerde hafif yağış ihtimali bulunuyor. Bu nedenle açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirip Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirsiniz. Açık hava etkinliklerine katılmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek için harika bir dönemdesiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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