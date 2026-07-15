Erzurum Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu 23 derece civarında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Daha düşük bölgelerde hava sıcaklığı 10 - 13 derece arasında tahmin ediliyor. Erzurum'da hava sıcaklığı 10 - 23 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 23 - 25 derece arasında olacak. 17 Temmuz Cuma günü 22 - 24 derece bekleniyor. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 25 - 27 derece civarında seyredecek. Bu dönemde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor.

Bu hava koşullarında, Erzurum'da yaşayanlar dikkatli olmalı. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz koşullardan korunmada etkili olacaktır.