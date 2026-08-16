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Erzurum Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

16 Ağustos 2026 Pazar günü Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21-22 derece civarına ulaşacak. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 10-11 derece olarak hissedilecek. Önümüzdeki günlerde de, özellikle 17-19 Ağustos'ta, sıcak ve yağışlı hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Hazırlıklı olmak için şemsiye ve su geçirmez giysiler bulundurmak önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 16 Ağustos 2026 Pazar günü Erzurum'da hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21-22 derece civarında. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 10-11 derece arasında seyredecek. Erzurum'da hava durumu hem sıcak hem de yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde, 17-19 Ağustos tarihlerinde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları yine 21-22 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 7-8 derece arasında değişecek. Bu dönemde Erzurum'da hava durumu sıcak ve yağışlı olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve hava durumunu düzenli kontrol etmek gereklidir. Bu şekilde Erzurum'daki değişken hava koşullarına karşı daha hazır olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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