HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da bugün hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz sıcaklık 4-5 derece, gece ise 0-1 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de bu hava durumu devam edecek. 17 Şubat'ta karla karışık yağmur bekleniyor. 18 Şubat'ta hafif kar yağışı olabilir. Yerlerde buzlanma riski var. Bu nedenle Erzurum'da yaşayanların dikkatli olması ve uygun giyinmesi önemli. Hava koşullarına uygun önlemler almak gerekiyor.

Erzurum Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 - 5 derece civarında olacak. Gece ise 0 - 1 derece arasında seyredecek. Bu durumda Erzurum'daki hava durumu, soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 Şubat Salı günü sıcaklık 4 - 5 derece civarında olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü 5 - 6 derece arasında bir sıcaklık görülecek. Hafif kar yağışı da olabilir. 19 Şubat Perşembe günü ise sıcaklık 1 - 2 derece olacak. Yine karla karışık yağmur bekleniyor.

Bu hava koşullarında Erzurum'da yaşayanların dikkatli olmaları gerekmektedir. Sokaklarda buzlanma ve kaygan zeminler oluşabilir. Yürürken ve araç kullanırken dikkat edilmeli. Soğuk hava hipotermi riskini artırabilir. Bu nedenle uygun giyinmek ve sıcak kalmak önemlidir. Hava koşullarına uygun önlemler alarak Erzurum'da geçireceğiniz günleri daha güvenli hale getirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttuGece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttu
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştıKabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.