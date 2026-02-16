Erzurum Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 - 5 derece civarında olacak. Gece ise 0 - 1 derece arasında seyredecek. Bu durumda Erzurum'daki hava durumu, soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 Şubat Salı günü sıcaklık 4 - 5 derece civarında olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü 5 - 6 derece arasında bir sıcaklık görülecek. Hafif kar yağışı da olabilir. 19 Şubat Perşembe günü ise sıcaklık 1 - 2 derece olacak. Yine karla karışık yağmur bekleniyor.

Bu hava koşullarında Erzurum'da yaşayanların dikkatli olmaları gerekmektedir. Sokaklarda buzlanma ve kaygan zeminler oluşabilir. Yürürken ve araç kullanırken dikkat edilmeli. Soğuk hava hipotermi riskini artırabilir. Bu nedenle uygun giyinmek ve sıcak kalmak önemlidir. Hava koşullarına uygun önlemler alarak Erzurum'da geçireceğiniz günleri daha güvenli hale getirebilirsiniz.