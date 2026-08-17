Erzurum Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü Erzurum'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 23 derece civarında. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 23 - 24 derece arasında değişiyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8 - 9 derece civarına düşmesi bekleniyor. Bu, Erzurum'un serin iklimine uygun bir hava koşulunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 23 - 24 derece civarında devam edecek. Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık bu günlerde 23 - 24 derece arasında gerçekleşecek. Çarşamba günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 22 - 23 derece civarında olacak. Perşembe günü bol güneş ışığı altında hava 21 - 22 derece civarında kalacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları faydalı. Sıcaklıkların gündüzleri 23 - 24 derece, geceleri ise 8 - 9 derece aralığında olması dikkat çekici. Gündüz ve gece arasında belirgin bir sıcaklık farkı bulunuyor. Özellikle akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak sağlık açısından önem taşıyor.

Erzurum'un serin iklimi ve değişken hava koşullarına uygun giyinmek gerekiyor. Kat kat giysiler giymek, gündüz ve gece saatlerinde rahat etmenize yardımcı olur. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarını düzenli olarak kontrol etmek ise planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza olanak tanır.