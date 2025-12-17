HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 17 Aralık 2025 günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 0 ile 1 derece, gece ise -5 ile -8 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -4, akşam -8 ve gece -12 derece olacak. Rüzgar doğudan hafif esecek. Hava koşulları nedeniyle kalın giyinmek, buzlanma ve don olaylarına karşı önlem almak önemlidir. Nem oranı %70 civarında, bu durum soğuk havayı daha etkili hissedilmesine yol açacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

17 Aralık 2025 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 0 ile 1 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık -5 ile -8 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -4 derece, akşam -8 derece, gece ise -12 derece civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranı %70 civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı saati 16:46 olarak hesaplandı.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklığı 1 derece, gece ise -15 derece olacağı tahmin ediliyor. 19 Aralık Cuma günü gündüz 2 derece, gece ise -12 derece bekleniyor. 20 Aralık Cumartesi günü ise gündüz sıcaklığı 2 derece, gece -13 derece civarında olacak.

Bu soğuk hava koşullarında Erzurum'da yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Yolda yürürken veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Doğudan esen rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgârlı bölgelerden uzak durmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, soğuk havada nemin vücutta daha fazla hissedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, nemli ortamlardan uzak durmak önemlidir.

Erzurum'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Soğuk hava koşulları nedeniyle gerekli önlemleri almak hayati önem taşımaktadır. Uygun giyinmek, vücut sağlığını korumak açısından kritiktir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fuhuş operasyonunda 'SGK' detayı!Fuhuş operasyonunda 'SGK' detayı!
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayıMehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.