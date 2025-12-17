Erzurum Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

17 Aralık 2025 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 0 ile 1 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık -5 ile -8 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz -4 derece, akşam -8 derece, gece ise -12 derece civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranı %70 civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı saati 16:46 olarak hesaplandı.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklığı 1 derece, gece ise -15 derece olacağı tahmin ediliyor. 19 Aralık Cuma günü gündüz 2 derece, gece ise -12 derece bekleniyor. 20 Aralık Cumartesi günü ise gündüz sıcaklığı 2 derece, gece -13 derece civarında olacak.

Bu soğuk hava koşullarında Erzurum'da yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Yolda yürürken veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Doğudan esen rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgârlı bölgelerden uzak durmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, soğuk havada nemin vücutta daha fazla hissedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, nemli ortamlardan uzak durmak önemlidir.

