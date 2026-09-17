HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 17 Eylül Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 17 Eylül 2026 tarihi, değişken hava durumu ile dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde güneşli bir atmosfer etkili olurken, sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Öğle saatlerinde 22 dereceye ulaşan sıcaklık, ikindiyle birlikte 19 dereceye düşüyor. Önümüzdeki günlerde ise soğuk havalar bekleniyor. 18 ve 19 Eylül tarihlerinde sıcaklık 15-18 derece arasında dalgalanacak. Hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 17 Eylül Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Erzurum hava durumu, 17 Eylül 2026 tarihinde oldukça ilginç bir tablo sunuyor. Sabah saatlerinde güneş kendini gösteriyor. Günün ilk ışıklarıyla şehirde sıcak bir atmosfer oluşuyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Özellikle açık havada vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam var. Öğle saatleriyle hava sıcaklığı 22 dereceye ulaşıyor. "Bugünkü hava nasıl?" sorusu çoğu kişi için olumlu. Güneş ışınlarının etkisiyle ikindi saatlerinde sıcaklık biraz düşüyor. 19 derece civarına geriliyor.

Havadaki ani değişiklikler, Erzurum'un doğal güzellikleriyle birleşiyor. Ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor. Özellikle akşam saatlerinde hafif bir serinlik var. Yumuşak bir esinti eşliğinde dışarıda oturmak için mükemmel bir ortam yaratıyor. Bu sıcaklık, Erzurum'un yüksek rakımından kaynaklanıyor. Karakteristik hava özelliklerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilgi çekici olacak. Yapılan tahminlere göre sıcaklık değişiklikleri devam edecek. Özellikle 18 ve 19 Eylül tarihlerinde havanın daha soğuk olacağı öngörülüyor. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında değişecek. Bu durum, bölgedeki serin akşamlar için bir ön hazırlık niteliği taşıyor. Gün boyunca görülebilecek ara ara yağışlar, sıcaklıkların daha da düşmesini sağlayabilir. Çiseleyen yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Erzurum'da değişken hava koşullarına karşı önlemler almak önemli. Dışarıda vakit geçirecekler kat kat giyinmeyi düşünebilir. Böylece hava durumuna göre uygun sıcaklığa erişilebilir. Yağışlı günlerde ıslak zemin koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Buna uygun giysiler tercih etmek güvenliği sağlarken konforu da artırabilir.

17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Erzurum'da hava koşulları dalgalı bir seyir izleyecek. Güneşli havanın tadını çıkarmanın yanı sıra değişimlere hazırlıklı olmak akıllıca. Erzurum’un kendine has doğal yapısını keşfetmek isteyenler için bu dönem macera ve huzur dolu anlar sunacak.

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dehşet gecesi! Boşandığı eşini öldürdü, 13 yaşındaki oğluna kurşun yağdırıp intihar ettiDehşet gecesi! Boşandığı eşini öldürdü, 13 yaşındaki oğluna kurşun yağdırıp intihar etti
Sarıyer’de okul servisi duvara çarptı: 1 yaralıSarıyer’de okul servisi duvara çarptı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Erzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldı

Erzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldı

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Michelin yıldızlı restorana gitti! Tabağındaki canlıyı garsona gösterince...

Michelin yıldızlı restorana gitti! Tabağındaki canlıyı garsona gösterince...

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.