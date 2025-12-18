Erzurum Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu soğuk ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığının 0 ile 2 derece arasında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -7 ile -10 derece civarında olacak. Nem oranı %60 ile %80 arasında değişiyor. Rüzgar hızı 4 ile 5 kilometre/saat arasında ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati ise 16:51 olarak tahmin ediliyor.

Erzurum'da hava durumu bugün soğuk ve güneşli. Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Bu nedenle, Erzurum’da yaşayanlar ve ziyaretçiler sıcak tutacak kıyafetler giymelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu genel olarak soğuk ve güneşli olacak. 19 Aralık Cuma günü hava sıcaklığının 1 ile 4 derece arasında olması bekleniyor. 20 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklığının 2 ile 4 derece arasında olması öngörülüyor. 21 Aralık Pazar günü ise hava sıcaklığının 0 ile 5 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde de hava koşullarının soğuk ve güneşli olacağı tahmin edilmektedir.

Soğuk hava koşullarında Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler sıcak tutacak kıyafetler giymelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşecektir. Rüzgârlı günlerde ek koruyucu önlemler almak faydalı olur.