Erzurum Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla hava durumu serin ve yağışlı bir tablo sunuyor. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında kalırken gece sıcaklıkları 3 dereceye kadar düşecek. Şiddetli yağışlar, açık hava etkinliklerini zorlaştırırken, vatandaşların yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Bu süreçte, yolculuk yapacakların dikkatli olması önem kazanıyor.

Simay Özmen

Bugün, 18 Mayıs 2026, Erzurum'da hava durumu serin ve nemli. Şiddetli yağışlar etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 3 dereceye kadar düşecek. Bu koşullar, tipik bir bahar gününden farklılık gösteriyor.

Erzurum'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanları zorlayabilir. Şiddetli yağmur nedeniyle dışarıda vakit geçirecekler, yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymeli. Böylece ıslanmaktan korunurlar. Yağışlar yol koşullarını da olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yağışların devam edeceğini gösteriyor. Salı günü yer yer sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 0 dereceye kadar düşebilir. Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 13 derece, gece sıcaklıkları 2 dereceye kadar düşebilir. Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece, gece sıcaklıkları 3 derece civarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da serin ve yağışlı hava devam edecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Islanmamak için bu önlemler faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinin. Su geçirmez ayakkabılar tercih edin. Yolculuk yaparken dikkatli olunmalı. Yağmur yol koşullarını olumsuz etkileyebilir.

Hava durumu, serin ve yağışlı koşullarla devam edecek. Dışarı çıkarken uygun hazırlık yapmalısınız. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmanız önemli. Bu, daha rahat bir gün geçirebilmenizi sağlar.

