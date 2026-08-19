Erzurum Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Erzurum’da hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 - 25 derece arasında. Gece ise sıcaklık 8 - 11 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında. Nem oranı %58 düzeyinde. Bu durum, Erzurum’da hava şartlarının ılıman ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Ağustos Perşembe günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Gün içinde sıcaklıklar 21 - 22 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4 - 8 derece arasında seyredecek. 21 Ağustos Cuma günü, bol güneş ışığı altında sıcaklık 25 - 26 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 8 - 11 derece civarında kalacak. 22 Ağustos Cumartesi günü ise parlak güneş altında sıcaklık 28 - 29 derece olacak. Gece sıcaklıkları 10 - 14 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşulları, Erzurum’da farklı hava durumlarına hazırlıklı olmanızı gerektiriyor. Özellikle 20 Ağustos’taki yağışlı hava için dışarı çıkmadan önce uygun yağmurluk veya şemsiyenizi almanızda fayda var. Diğer günlerde güneşli hava hakim olacak. Güneşten korunmak için gerekli önlemleri almalısınız. Ayrıca bol su tüketmeyi unutmamalısınız.

Sonuç olarak, Erzurum’da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve rahatlatıcı. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Yağışlı günler için hazırlıklı olmalı, güneşli günlerde koruyucu önlemleri almalısınız.