Erzurum Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 20 Nisan 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu mevsim normallerinin altında. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 4-5 derece civarında olacak. Hava genellikle bulutlu ve yağışlı geçecektir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 21 Nisan Salı günü hava sıcaklığı 7-8 dereceye yükselebilir. Kısmen güneşli bir havanın hakim olması öngörülüyor. 22 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklığı 9-10 dereceye ulaşabilir. Hava koşullarının daha da iyileşeceği bekleniyor.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Yanınıza bir şemsiye almak da faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak yolculuk yaparken dikkatli olunmalıdır. Trafik kurallarına uyulmalıdır.