Erzurum Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında, gece ise -4 derece civarında. Hissedilen sıcaklık gündüz -3, gece ise -7 derece civarında olacak. Nem oranı %79, rüzgar hızı ise 4.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 16:51 olarak hesaplandı.

22 Aralık Pazartesi günü de benzer hava koşulları bekleniyor. Hava sıcaklığının gündüz 2 derece, gece ise -4 derece olması öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -4, gece ise -11 derecede olacak. Nem oranı %80, rüzgar hızı ise 4.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı saati 16:53 olarak belirlendi.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli sürüş yapmak gerekmektedir. Kaygan zeminlere karşı önlem almak da önemlidir. Sokaklarda yürürken uygun ayakkabılar giymek gerekiyor. Dikkatli adımlar atarak kayma riskini azaltabilirsiniz. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.