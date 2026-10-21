Erzurum Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu serin ve hafif yağışlı geçiyor. Bugün 21 Ekim 2026 itibarıyla sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerindeki bulutlar, günün ilerleyen saatlerinde açılıyor. Akşam saatlerine doğru hafif yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkat etmesi gereken bir durum var. Şehir sakinleri giysilerini hava koşullarına göre seçilmeli.

Gün boyunca sıcak hava, akşam serin bir havayla değişebilir. Akşam dışarı çıkmayı planlayanlar ceket almalı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün içinde nostaljik bir bahar havası oluşuyor. Akşam saatlerinde soğuk olabileceği için hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki günler ise Erzurum'un iklimine geri dönüyor. Hafta sonu daha soğuk bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 15 dereceye düşmesi muhtemel. Doğal dokuyu hissettiren bu değişim, yağışları da beraberinde getirebilir. Dışarıda yapılan aktiviteler etkilenebilir. Programların buna göre ayarlanması akıllıca olacaktır.

Hava değişimlerine karşı katmanlı giyinmek faydalı. Kalın giysilerin yanı sıra şemsiye almakta yarar var. Kış aylarına hazırlık yapılacak bu günlerde, soğuk havayı azaltacak kıyafetler tercih edilmeli. Bu günler, Erzurum'un manzarasının tadını çıkarma fırsatı sunuyor. Ancak mevsim geçişlerine hazırlıklı olmak önemli.

Bugün Erzurum'un hava durumu hafif yağışlı ve 20 derece civarında. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın düşmesi ve yağışların artması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirirken soğuk havaya karşı önlem almak önemli. Katmanlı giyim tercih edilmesi gereken bir durumdur. Sağlık ve konfor her zaman ön planda tutulmalı.