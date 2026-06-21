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Erzurum Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 25-27 derece aralığında seyrediyor. Gece sıcaklıkları 7-9 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunan Erzurum'da akşam serinleyebilir. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Haziran'da hava güneşli, ancak 23 ve 24 Haziran tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hazırlıklı olmak önemli.

Erzurum Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 21 Haziran 2026 Pazar günü Erzurum'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 25-27 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 7-9 derece arasında düşecek. Bu, Erzurum'un serin akşamlarını sevenler için ideal bir ortam sunuyor.

Erzurum'un bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için fırsatlar sunuyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak önemli. Akşam planları yaparken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Haziran Pazartesi günü hava yine güneşli. Sıcaklıklar 24-26 derece arasında olacak. 23 ve 24 Haziran Salı ve Çarşamba günleri bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 20-25 derece arasında değişecek. Özellikle 23 ve 24 Haziran tarihlerinde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var.

Erzurum'un hava durumu özellikle dağlık ve yüksek rakımlı bölgelerde hızla değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu güncel olarak takip etmek önemlidir. Dağcılık veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler yapmayı planlıyorsanız, hava koşullarının ani değişimlerine hazırlıklı olmalısınız.

Erzurum'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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