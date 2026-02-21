HABER

Erzurum Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum’da 21 Şubat’da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 3 derece olarak ölçülürken, akşam saatlerinde bu değer 2 dereceye düşecek. Yaklaşan günlerde hafif kar sağanakları bekleniyor. 22 Şubat Pazar günü kar yağışı, 24 Şubat Salı günü ise zaman zaman hafif kar yağışı öngörülüyor. Bu dönemde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmak, ulaşımda aksamalara hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Seray Yalçın

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Erzurum'da bugünkü hava, soğuk ve bulutlu bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Şubat Pazar günü hafif kar sağanağı bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü yer yer hafif kar sağanakları olacak. 24 Şubat Salı günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 3-4 derece. Gece saatlerinde ise -4 ile -6 derece arasında değişecek. Erzurum'da bu dönemde hava, karla karışık yağmurlu ve soğuk koşullar olacak.

Bu hava koşullarında bazı önlemler almak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli. Ulaşımda aksamalara hazır olunmalı. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbirler alınmalı. Soğuk hava nedeniyle kat kat giyinmek de faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak öncelikli hedef olmalı.

