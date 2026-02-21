Erzurum Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Erzurum'da bugünkü hava, soğuk ve bulutlu bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Şubat Pazar günü hafif kar sağanağı bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü yer yer hafif kar sağanakları olacak. 24 Şubat Salı günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 3-4 derece. Gece saatlerinde ise -4 ile -6 derece arasında değişecek. Erzurum'da bu dönemde hava, karla karışık yağmurlu ve soğuk koşullar olacak.

Bu hava koşullarında bazı önlemler almak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli. Ulaşımda aksamalara hazır olunmalı. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbirler alınmalı. Soğuk hava nedeniyle kat kat giyinmek de faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak öncelikli hedef olmalı.