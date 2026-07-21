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Erzurum Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 21 Temmuz'da hava durumu güneşli ve 19 ile 22 derece arasında sıcaklıklarla keyifli geçiyor. Ancak, önümüzdeki günlerde sıcaklık 16 ile 28 derece arasında değişecek. Gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması bekleniyor. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, şemsiye ve su geçirmez ceket gibi önlemler almak faydalı olacaktır. Bu sayede Erzurum'daki hava durumuna uyum sağlamak daha kolay hale gelecek.

Erzurum Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 21 Temmuz 2026 Salı, Erzurum'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %45 civarında olacak. Bu özellikler, bugünkü hava durumunun rahatlatıcı ve serinletici olmasını sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişecek. Çarşamba günü, 22 Temmuz, sıcaklıklar 16 ile 28 derece arasında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Perşembe günü, 23 Temmuz, sıcaklıklar 16 ile 29 derece arasında kalacak. Yine bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Cuma günü, 24 Temmuz, sıcaklıklar 14 ile 19 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar veya gök gürültülü sağanak yağışlar mümkün. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava değişken olacak. Yağışlı günler yaşanacak.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de iyi bir seçenek. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önerilir. Gerekirse katları çıkarıp giymek de iyi bir fikirdir. Bu şekilde Erzurum'daki hava koşullarına uyum sağlamak daha kolay olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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