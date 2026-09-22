Erzurum Hava Durumu! 22 Eylül Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum, 22 Eylül Salı 2026 tarihinde bulutlu ve serin bir gün geçiriyor. Hava sıcaklığı gün içinde 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen soğuk, şehrin yüksek rakımından kaynaklanıyor. Öğle saatlerine yaklaştıkça sıcaklıklar biraz daha yükseliyor. Ancak, genel olarak serin bir hava söz konusu. Dışarıya çıkacaklar, kat kat giyinmelidir. Üstlerini değiştirmeleri önem taşıyor.

Bugünkü hava durumu, ne yazık ki Erzurumlular için hoş olmayabilir. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla sıcaklık biraz daha düşecek. Bu, açık alanda vakit geçirecek kişiler için soğuk geçmesine sebep olabilir. Soğuk havaya hazırlıklı olmak, insanların rahat bir gün geçirmesine yardımcı olacaktır. Gece yakınken sıcak giysiler ve bir şemsiye almak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Çarşamba günü sıcaklıkta gözle görülür bir düşüş bekleniyor. Bu tarihte sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Ardından Perşembe günü için yapılan tahminler yağışlı bir havayı işaret ediyor. Şehirdeki vatandaşlar açık havada plan yaparken dikkatli olmalıdır.

Erzurum’un 22 Eylül Salı hava durumu, serin ve değişken bir atmosfer sergiliyor. İlerleyen günlerde yerel tahminlerde yağışlı bir hava görülecek. Yazın son günlerini geçiren Erzurum halkı için bu durum karamsar bir tablo çizebilir. Özellikle açık alanlarda zaman geçirecek olanlar, hazırlıklı olmalı. Giydikleri kıyafetlere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Hava koşullarına göre planları esnek tutmak mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Yağış beklenen günlerde kapalı alanlarda vakit geçirmek tercih edilmelidir.