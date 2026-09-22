HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 22 Eylül Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 22 Eylül Salı günü serin ve bulutlu bir hava hâkim. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen soğuk, şehirdeki yüksek rakımdan kaynaklanıyor. Öğlen saatlerinde sıcaklık biraz artarken, akşam saatlerinde daha da düşmesi bekleniyor. Vatandaşların kat kat giyinmesi ve dışarıda geçirecekleri zaman için hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Gelecek günlerde yağışlı ve serin bir hava durumu öngörülüyor.

Erzurum Hava Durumu! 22 Eylül Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum, 22 Eylül Salı 2026 tarihinde bulutlu ve serin bir gün geçiriyor. Hava sıcaklığı gün içinde 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen soğuk, şehrin yüksek rakımından kaynaklanıyor. Öğle saatlerine yaklaştıkça sıcaklıklar biraz daha yükseliyor. Ancak, genel olarak serin bir hava söz konusu. Dışarıya çıkacaklar, kat kat giyinmelidir. Üstlerini değiştirmeleri önem taşıyor.

Bugünkü hava durumu, ne yazık ki Erzurumlular için hoş olmayabilir. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla sıcaklık biraz daha düşecek. Bu, açık alanda vakit geçirecek kişiler için soğuk geçmesine sebep olabilir. Soğuk havaya hazırlıklı olmak, insanların rahat bir gün geçirmesine yardımcı olacaktır. Gece yakınken sıcak giysiler ve bir şemsiye almak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Çarşamba günü sıcaklıkta gözle görülür bir düşüş bekleniyor. Bu tarihte sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Ardından Perşembe günü için yapılan tahminler yağışlı bir havayı işaret ediyor. Şehirdeki vatandaşlar açık havada plan yaparken dikkatli olmalıdır.

Erzurum’un 22 Eylül Salı hava durumu, serin ve değişken bir atmosfer sergiliyor. İlerleyen günlerde yerel tahminlerde yağışlı bir hava görülecek. Yazın son günlerini geçiren Erzurum halkı için bu durum karamsar bir tablo çizebilir. Özellikle açık alanlarda zaman geçirecek olanlar, hazırlıklı olmalı. Giydikleri kıyafetlere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Hava koşullarına göre planları esnek tutmak mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Yağış beklenen günlerde kapalı alanlarda vakit geçirmek tercih edilmelidir.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcuyu soyacaktı, esnafa yakalandıKuyumcuyu soyacaktı, esnafa yakalandı
Trump ile Mamdani New York’ta görüştüTrump ile Mamdani New York’ta görüştü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

ÖZEL RÖPORTAJ | Bakan Kurum New York'ta duyurdu: "Antalya'da tarihin en iyisini yapacağız"

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

Mahkeme kararını verdi! 85 bin TL kira bakın ne kadar oldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.