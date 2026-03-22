Erzurum Hava Durumu! 22 Mart Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 22 Mart 2026 Pazar günü soğuk ve bulutlu hava koşulları hakim. Günlük sıcaklık 3 derece iken, gece sıcaklığı -2 dereceye kadar düşüyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -4, gece ise -9 derece olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor, 23 Mart ve takip eden günlerde hava durumu değişkenlik göstererek düşük sıcaklıklarla devam edecek. Dışarıda kalın giysilerle önlem almak önemli.

Seray Yalçın

Bugün, 22 Mart 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 3 derece civarında. Gece sıcaklığı ise -2 derece seviyesine iniyor. Hissedilen sıcaklık ise gündüz -4, gece -9 derece civarında. Rüzgar güneyden esecek ve hızı 10 km/saat civarında olacak. Nem oranı %72 civarında. Bu nedenle, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Mart Pazartesi günü kar yağışı geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 4 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -4 derece civarında seyredecek. 24 Mart Salı günü, bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 derece seviyesine çıkacak. Gece ise -7 dereceye düşmesi bekleniyor. 25 Mart Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava ön görülüyor. Gündüz sıcaklıkları yine 6 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise -4 derece olacak. Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Kar yağışı ve bulutlu hava nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle, trafikte dikkatli olmak önemlidir. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekiyor. Nem oranı yüksek. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak da faydalı olacaktır.

