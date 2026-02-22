Erzurum Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da, 22 Şubat 2026 Pazar günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Hafif kar sağanağı da olabilir. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında olacak. Gece ise 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esmesiyle dikkat çekecek.

23 Şubat Pazartesi günü alçak bulutlar olacak. Ardından biraz güneşli bir hava göze çarpacak. 24 Şubat Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. 25 Şubat Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 3-6 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıklar -6 ile -2 derece arasında değişecek.

Bu dönemde Erzurum’da hava durumu değişebilir. 25 Şubat'taki hafif kar yağışı önemlidir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek gerekir. Ayrıca uygun kıyafetleri giymek önemlidir. Kar yağışı sırasında kayma riski yüksektir. Dikkatli sürüş yapmak şarttır.