Erzurum Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

23-26 Nisan tarihleri arasında Erzurum'da hava durumu serin, yağışlı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 ile 12 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 0 ile 2 derece seviyelerine düşecek. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek ve nem oranı %60 ile %70 arasında seyredecek. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmak öneriliyor. Bu önlemler kaloriferli yaşam alanları oluşturacak.

Erzurum Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

23 Nisan 2026 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 ile 12 derece arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 4 ile 5 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise rüzgar etkisiyle daha düşük hissedilebilir. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Nem oranı %60 ile %70 arasında olacak. Erzurum'da hava durumu bu koşullarda serin ve yağışlı olacak.

24 Nisan Cuma günü Erzurum'da hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları 1 ile 2 derece arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Nem oranı %60 ile %70 civarında kalacak.

25 Nisan Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 10 ile 11 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 0 ile 2 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan hafif esecek. Nem oranı %60 ile %70 civarında kalacak.

26 Nisan Pazar günü Erzurum'da hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 ile 12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 1 ile 2 derece arasında kalacak. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Nem oranı %60 ile %70 civarında olacak.

Bu hava koşulları altında Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hazırlıklı olmalı. Düşük sıcaklıklara karşı kalın giysiler giyilmeli. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler giyilmesi tavsiye edilir. Bu önlemler hava koşullarına karşı konforlu bir yaşam sağlar.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
