Erzurum Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava çok soğuk ve karlı. Gündüz hava sıcaklığı -6°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -14°C'ye kadar düşecek. Bu nedenle, Erzurum'da hava durumu soğuk ve karlı geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava biraz ılımanlaşacak. Cumartesi günü sıcaklık -1°C ile -6°C arasında değişecek. Pazar günü sıcaklıklar 2°C ile -10°C arasında olacak. Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları 2°C ile -8°C arasında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarının daha ılıman olması bekleniyor.

Soğuk ve karlı hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde belirgin olacak. Dışarı çıkarken kalın, su geçirmez giysiler giyilmesi önerilir. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması da önem taşıyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Erzurum'da bu soğuk günleri daha rahat geçirebilirsiniz.