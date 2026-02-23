HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 23 Şubat 2026 tarihinde hava durumu karasal iklim etkileri ile soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 3 dereceyi bulurken, akşam ve gece sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Salı günü parçalı bulutlu hava, sıcaklıkların 2 derece civarında olacağını işaret ediyor. Kar yağışlarının beklendiği günlerde, sürücüler ve vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

Erzurum Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu karasal iklimin özelliklerini yansıtıyor. Hava genel olarak soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 3 derece civarında. Akşam ve gece ise sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklıklar -1 ile -3 derece arasında değişecek. Bugün Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Ayrıca, rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü, 24 Şubat 2026, hava parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 2 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise -5 derece civarında olacak. Çarşamba günü, 25 Şubat 2026, hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 2 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise -2 derece civarında olacak. Perşembe günü, 26 Şubat 2026, yoğun kar yağışı öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 0 derece civarında, gece ise -2 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak.

Bu dönemde Erzurum'daki hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle kar yağışı sırasında yola çıkmadan önce uygun kıyafet giymek gerekir. Sürüş koşullarına dikkat edilmelidir. Kar yağışı kayma riskini artırıyor. Dikkatli sürüş şarttır. Buzlanma ve don olaylarına karşı önlem alınmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca, uygun önlemler almak gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuYeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.