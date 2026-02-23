Erzurum Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu karasal iklimin özelliklerini yansıtıyor. Hava genel olarak soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 3 derece civarında. Akşam ve gece ise sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklıklar -1 ile -3 derece arasında değişecek. Bugün Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Ayrıca, rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü, 24 Şubat 2026, hava parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 2 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise -5 derece civarında olacak. Çarşamba günü, 25 Şubat 2026, hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 2 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise -2 derece civarında olacak. Perşembe günü, 26 Şubat 2026, yoğun kar yağışı öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 0 derece civarında, gece ise -2 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak.

Bu dönemde Erzurum'daki hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle kar yağışı sırasında yola çıkmadan önce uygun kıyafet giymek gerekir. Sürüş koşullarına dikkat edilmelidir. Kar yağışı kayma riskini artırıyor. Dikkatli sürüş şarttır. Buzlanma ve don olaylarına karşı önlem alınmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca, uygun önlemler almak gerekmektedir.