Erzurum Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Aralık 2025 Çarşamba. Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları sıfırın biraz üzerinde. Değerler 0 ile 2 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise -3 ile -5 derece arasında olacak. Rüzgarlar batı yönünden esecek. Hızı saatte 9 kilometre olacak. Nem oranı %58 ile %74 arasında değişecek. Bu koşullar, Erzurum'daki hava durumunun soğuk ve bulutlu olduğunu göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde, 25 Aralık Perşembe. Hava biraz daha soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları -1 ile 1 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise -3 ile -2 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 15 kilometre olacak. Nem oranı %59 ile %75 arasında değişecek. 26 Aralık Cuma günü hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklıkları -2 ile -1 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise -7 ile -2 derece arasında devam edecek. Rüzgarlar batı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %71 ile %75 arasında olacak.

27 Aralık Cumartesi günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 0 ile -1 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise -8 ile -6 derece arasında devam edecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Hız saatte 18 kilometre olacak. Nem oranı %75 ile %78 arasında değişecek. Bu tahminlere göre, Erzurum'da hava soğuk ve kar yağışlı olacak.

Soğuk ve kar yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın giyinmelidir. Su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Kaymaz tabanlı ayakkabılar giyilmelidir. Yolda yürürken kayma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Araç kullanırken kar lastikleri tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun planlama yapılmalıdır. Gereksiz dışarı çıkmalardan kaçınılmalıdır. Bu önlemler, soğuk ve kar yağışlı hava koşullarında güvenliği sağlamaya yardımcı olacaktır.