Erzurum Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Aralık 2025 Perşembe, Erzurum'da hava durumu soğuk. Bulutlu bir gün geçirilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın biraz üzerinde. Yaklaşık 1 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık sıfırın altına düşecek. Hava sıcaklıkları -3 derece civarına kadar inebilir. Rüzgar batıdan esiyor. Hızı saatte 9 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %75 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:34. Gün batımı saati ise 16:55 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişecek. 26 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları gündüz -2 derece civarında. Gece saatlerinde ise -7 dereceye inmesi bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü hafif kar yağışı olasılığı var. Gündüz sıcaklıkları 0 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları -12 derece civarında tahmin ediliyor. 28 Aralık Pazar günü kar yağışı devam edecek. Gündüz sıcaklıkları -8 derece civarında olacak. Gece sıcaklıklarının -19 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Böyle soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin önlem alması gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın, su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalı. Yolculuk yapacakların araçlarının kış lastikleriyle donatıldığına emin olmaları gerek. Ayrıca yol durumunu önceden kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmeli. Baca temizliği de yapılmalıdır. Bu önlemler olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltacaktır.