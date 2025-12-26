Erzurum Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklık -2 dereceye kadar inebilir. Gece saatlerinde sıcaklık daha da aşağıya inecek. Sıcaklık -3 derece civarına gerileyebilir. Rüzgar sabah saatlerinde 5 km/saat şeklinde esecek. Gün içinde batıdan esecek rüzgarın hızı 12 km/saat'e kadar çıkabilir. Nem oranı sabah %79, gündüz %66, akşam %75 ve gece %81 olacak. Bu nem durumu havanın nemli olduğunu gösteriyor. Erzurum'da bugün hava durumu soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü, hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı -1 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -3 dereceye düşebilir. Gece saatlerinde sıcaklık -6 derece civarına gerileyebilir. Rüzgar sabah saatlerinde 15 km/saat hızında esecek. Gündüz bu hız 27 km/saat'e çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgar 20 km/saat, gece ise 18 km/saat olacak. Nem oranı sabah %75, gündüz %64, akşam %75 ve gece %78 civarında olacak. Havanın nemli olduğu göz önünde bulundurulmalı. 28 Aralık 2025 Pazar günü ise hava daha da soğuyacak.

Gündüz saatlerinde sıcaklık -6 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -5 dereceye kadar çıkabilir. Gece sıcaklık -8 derece civarına gerileyebilir. Rüzgar sabah saatlerinde 14 km/saat hızında esecek. Gündüz bu hız 16 km/saat seviyesine yükselebilir. Akşam 15 km/saat, gece ise 15 km/saat olacak. Nem oranı sabah %71, gündüz %60, akşam %72 ve gece %71 civarında kalacak. Bu da havanın nemli olduğunu gösteriyor. Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karla karışık olacak.

Bu soğuk ve karla karışık hava koşullarında, Erzurum'da dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Sıcak tutan elbiseler tercih edilmelidir. Buzlanma ve kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sürücüler, yola çıkmadan önce aracını kontrol etmelidir. Araçların kış bakımlarını yaptırmalılar. Kar lastiği kullanmak da gereklidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına dikkat edilmelidir. Pencere kenarlarından soğuk hava sızmasını önlemek için önlemler alınmalıdır. Bu şekilde, Erzurum'da hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi güvenli bir şekilde sürdürebilirsiniz.