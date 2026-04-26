Erzurum Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün Erzurum'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 5 derece olması bekleniyor. Rüzgar güneybatı yönünden hafif esecek. Nem oranı %71 civarında olacak.

Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek, soğuktan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranı yüksek, bu nedenle dikkatli olmalısınız. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların önlem alması önerilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu benzer şekilde hafif yağmurlu ve serin olacak. Pazartesi günü sıcaklık 12 derece civarında. Salı günü ise 13 derece olması tahmin ediliyor. Hava koşulları bu şekilde devam edecek. Plan yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir.

