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Kılıçdaroğlu’nun avukatından Adalet Bakanı Gürlek ile görüştüğü iddialarına yalanlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğü iddialarını yalanladı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatından Adalet Bakanı Gürlek ile görüştüğü iddialarına yalanlama

Avukat Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğüm özelinde ortaya atılan iddia, ahlaksızca ileri sürülen bir iftira kapsamında kalmaktadır.

"YALAN VE İFTİRA KİŞİLİĞİN BİR PARÇASI OLMAMALI"

Hiçbir zaman Akın Gürlek ile tanışmadım, bir araya gelmedim, kendisi ile hiçbir iletişimim olmadı. Hodri meydan diyorum. İddianızı ispatlayın, derhal gereğini yapayım. Aksi halde müfteri konumunda olacaksınız. Yalan ve iftira kişiliğin bir parçası olmamalı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Akın Gürlek
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