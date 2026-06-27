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Erzurum Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu 27 Haziran itibariyle güneşli ve ılık geçecek. Gündüz sıcaklıkları 20 - 22 dereceyi bulacakken, gece sıcaklıkları 4 - 6 derece arasında seyredecek. 28 Haziran'da hava parçalı bulutlu olacak. 30 Haziran'da sıcaklıklar 24 - 26 dereceye yükselecek. Hava serinleyebileceğinden kat kat giyinmek, şapka ve güneş gözlüğü takmak önemli. Susuz kalmamak için bol su içmekte fayda var.

Erzurum Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

27 Haziran 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava durumu güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 - 22 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 4 - 5 derece olacak. Rüzgar hızı 2 - 4 km/saat civarında olacak. Nem oranı %60 - %65 arasında kalacak.

28 Haziran Pazar günü, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 - 22 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 4 - 6 derece olacak. 29 Haziran Pazartesi günü, hava bol güneşli devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 21 - 23 derece olacak. Gece sıcaklıkları 4 - 6 derece civarında seyredecek.

30 Haziran Salı günü, hava parlak güneş ışığıyla sürecek. Gündüz sıcaklıkları 24 - 26 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 5 - 7 derece arasında kalacak. Bu dönemde hava ılık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceği için kat kat giyinmek önerilir. Yanınızda ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Vücudunuzu susuz bırakmamak için bol su içmelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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