AK Parti'nin ‘Sapanca’ kararı dikkat çekti! Kampa giriyorlar

Kuruluşunun ardından 25 yılı geride bırakan AK Parti, bugün Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kampa girecek. Üç gün sürecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Kampın teması "Çeyrek asırlık destan AK Parti" olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Sakarya'nın Sapanca ilçesine gerçekleşen olan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tema, "Çeyrek asırlık destan AK Parti" olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açılış konuşmasıyla başlayacak olan çalışma kampında, "Parti Politikaları", "Ortak Akıl", "TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri" ile "Genel İstişare ve Değerlendirme" oturumları yapılacak.

Kabine üyelerinin, milletvekillerinin ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek olan kamp, üç gün sürecek.

AK PARTİ NEDEN SAPANCA’YI SEÇTİ?

Nefes gazetesinde yer alan haberde ise AK Parti’nin bu yıl kamp programını için neden Sapanca’yı seçtiğine dair dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. 2002-2013 arasında AK Parti kampı Kızılcahamam’da, 2014-2018 arasında ise Afyonkarahisar’da toplanmıştı. Araya pandemi dönemi ve seçim yoğunluğu girince takvim kaymaları yaşansa da kamplar 2025 yılına kadar Kızılcahamam’da yapılmaya devam etti. “Bu yıl neden Sapanca?” diye merak edildi.

Bir süredir zaten kamp yeri değiştirilmek isteniyormuş. Temel neden kampa katılan milletvekillerinin ailece daha fazla bir araya gelmelerini sağlamakmış. Ancak Ankara bürokrasisinden uzakta seçilen bu yeni rotanın, sadece bir mekân değişikliği değil, yıpranan parti içi motivasyonu sessiz sedasız tahkim etme arayışı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Sapanca’da hava değişimi aileleri buluşturmanın ötesinde, önümüzdeki dönemin sert siyasi muhasebesine sakin bir dekor hazırlama stratejisi olarak görülüyor.