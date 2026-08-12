Esenler'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu Atışalanı yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen Özcan Ç. idaresindeki hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Bayram A. idaresindeki otomobil ile Muhammet K.'nin kontrolündeki plakalı otomobile çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme kazada çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif ticari aracın sürücüsü Özcan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan kazada araçlarda bulunan Furkan A. ile diğer araç sürücüleri Bayram A., Muhammet K. ve yolculardan Harun K. ile Miraç A. yaralandı.



Olay yerindeki ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.