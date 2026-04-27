Erzurum Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Nisan 2026 Pazartesi, Erzurum'da hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 ile 12 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 ile 5 derece arasında değişecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %51 ile %77 arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum hava durumu değişecek. Salı günü hafif yağış bekleniyor. Çarşamba günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Perşembe günü ise hava daha sıcak ve çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 12 ile 16 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2 ile 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızları günlere göre farklılık gösterecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu dikkat gerektiriyor. Özellikle yağışlı günlerde sürücüler ve yayalar için riskler artıyor. Yolculuk yaparken yol koşullarının bozulabileceğini unutmamak önemli. Görüş mesafesi azalabilir. Yağışlı günlerde kayma riski artıyor. Yürürken dikkatli olunmalı. Uygun ayakkabıların tercih edilmesi faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Uygun giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek sağlığınız açısından önem taşır.