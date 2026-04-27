HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu bugün hafif yağışlı ve serin, sıcaklık gündüz 11-12 derece, gece ise 4-5 derece arasında değişiyor. Rüzgar batıdan saatlik 14 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişecek. Salı hafif yağış, Çarşamba yer yer sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yolculuk yapacakların dikkatli olması, uygun giyinmesi ve sıcak içecek tüketmesi önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 27 Nisan 2026 Pazartesi, Erzurum'da hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 ile 12 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 ile 5 derece arasında değişecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %51 ile %77 arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum hava durumu değişecek. Salı günü hafif yağış bekleniyor. Çarşamba günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Perşembe günü ise hava daha sıcak ve çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 12 ile 16 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2 ile 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızları günlere göre farklılık gösterecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu dikkat gerektiriyor. Özellikle yağışlı günlerde sürücüler ve yayalar için riskler artıyor. Yolculuk yaparken yol koşullarının bozulabileceğini unutmamak önemli. Görüş mesafesi azalabilir. Yağışlı günlerde kayma riski artıyor. Yürürken dikkatli olunmalı. Uygun ayakkabıların tercih edilmesi faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Uygun giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek sağlığınız açısından önem taşır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.