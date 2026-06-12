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Tekirdağ’da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL’den 150-100 TL bandına geriledi

Tekirdağ’da sezon başında kilosu 250 TL’nin üstüne kadar çıkan kiraz, ürün arzının artmasıyla birlikte tezgâhlarda 100 ile 150 TL bandında satışa sunuluyor.

Tekirdağ’da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL’den 150-100 TL bandına geriledi

Tekirdağ’da sezon başında kilosu 250 TL’nin üstüne kadar çıkan kiraz, ürün arzının artmasıyla birlikte tezgâhlarda 100 ile 150 TL bandında satışa sunuluyor. İlk hasat döneminde yüksek fiyatlardan alıcı bulan kiraz, ilerleyen günlerde düşen fiyatıyla vatandaşın ilgisini artırdı.

Kent genelinde pazar ve manav tezgâhlarında yerini alan kiraz, özellikle 100 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, bazı noktalarda ürün kalitesine göre 250 TL seviyelerinin de görüldüğü belirtildi. Pazarcı esnafı, sezonun ilk günlerinde sınırlı ürün nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini ancak hasadın artmasıyla birlikte fiyatların aşağı yönlü hareket ettiğini ifade etti.

Vatandaşlar ise kirazın daha önce yüksek fiyatlardan satılmasının ardından şu anki düşüşten memnun olduklarını belirterek, tezgâhlara ilginin arttığını söyledi.

Tekirdağ’da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL’den 150-100 TL bandına geriledi 1

Tekirdağ’da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL’den 150-100 TL bandına geriledi 2

Tekirdağ’da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL’den 150-100 TL bandına geriledi 3

Tekirdağ’da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL’den 150-100 TL bandına geriledi 4

Tekirdağ’da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL’den 150-100 TL bandına geriledi 5

Tekirdağ’da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL’den 150-100 TL bandına geriledi 6

Tekirdağ’da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL’den 150-100 TL bandına geriledi 7

Tekirdağ’da kiraz fiyatları düşüşe geçti: 250 TL’den 150-100 TL bandına geriledi 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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