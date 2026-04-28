HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 28 Nisan Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu, 28 Nisan'dan itibaren değişkenlik göstermeye devam edecek. Sabah 6 derece ile başlayan sıcaklık, gündüz 11 dereceye yükselecek. Hafif yağışlı hava etkisini sürdürecek. Rüzgarlar doğu ve güneybatı yönlerinden esmekte. Yaklaşan günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 29 Nisan ve 30 Nisan tarihlerinde de hafif yağmur ve serin hava hakim olacak. Vatandaşların dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Simay Özmen

Bugün, 28 Nisan 2026 Salı, Erzurum'da hava durumu mevsim normallerine uygun olarak değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükselebilir. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak. Hafif yağışlı hava etkisini sürdürecek. Rüzgar doğu yönünden sabah saatlerinde 14 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde güneybatı yönünden 18 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar güneybatı yönünden 15 km/saat hızla esecek. Gece saatlerinde ise rüzgar güney yönünden 10 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %70, gündüz saatlerinde %51 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %65, gece saatlerinde %79 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu 29 Nisan Çarşamba ve 30 Nisan Perşembe günlerinde de değişkenlik gösterecek. 29 Nisan Çarşamba günü gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 13 derece olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 5 derece civarında olması öngörülüyor. Hava durumu hafif yağmurlu olacak. Rüzgar güneybatı yönünden 7 km/saat hızla esecek. Nem oranı %51 civarında olacak. 30 Nisan Perşembe günü gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 dereceye yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak. Hava durumu hafif yağmurlu olacak. Rüzgar batı-güneybatı yönünden 7 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %42 civarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu özellikle yağışlı ve serin koşulları beraberinde getiriyor. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyilmelidir. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanılmalıdır. Yolculuklarda dikkatli olmak ve trafik kurallarına uymak önemlidir. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.