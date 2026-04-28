Erzurum Hava Durumu! 28 Nisan Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Nisan 2026 Salı, Erzurum'da hava durumu mevsim normallerine uygun olarak değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükselebilir. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak. Hafif yağışlı hava etkisini sürdürecek. Rüzgar doğu yönünden sabah saatlerinde 14 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde güneybatı yönünden 18 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar güneybatı yönünden 15 km/saat hızla esecek. Gece saatlerinde ise rüzgar güney yönünden 10 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %70, gündüz saatlerinde %51 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %65, gece saatlerinde %79 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu 29 Nisan Çarşamba ve 30 Nisan Perşembe günlerinde de değişkenlik gösterecek. 29 Nisan Çarşamba günü gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 13 derece olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 5 derece civarında olması öngörülüyor. Hava durumu hafif yağmurlu olacak. Rüzgar güneybatı yönünden 7 km/saat hızla esecek. Nem oranı %51 civarında olacak. 30 Nisan Perşembe günü gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 dereceye yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak. Hava durumu hafif yağmurlu olacak. Rüzgar batı-güneybatı yönünden 7 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %42 civarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu özellikle yağışlı ve serin koşulları beraberinde getiriyor. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyilmelidir. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanılmalıdır. Yolculuklarda dikkatli olmak ve trafik kurallarına uymak önemlidir. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.