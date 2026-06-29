Erzurum Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Haziran 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 24 - 26 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 - 6 derece arasında seyredecek. Bu da Erzurum'un serin akşamlarını sevenler için ideal bir ortam sunuyor.

Erzurum'da bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun bir fırsat sunuyor. Güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar yaratıyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak önemli. Bu nedenle, akşam planlarınız için yanınıza bir ceket almanız faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 30 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 25 - 28 derece arasında olması bekleniyor. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 25 - 28 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 29 - 32 derece arasında olacağı düşünülüyor. Bu durum, Erzurum'un yazın tadını çıkaranlar için güzel bir fırsat sunuyor.

Bu sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak, bol su içmek doğru bir tercih olacaktır. Hafif kıyafetler giymek sağlığınız açısından önem taşır. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurarak bir ceket almak faydalı olur. Böylece, Erzurum'un keyifli yaz günlerinin tadını çıkarabilirsiniz.