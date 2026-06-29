HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 29 Haziran 2026 tarihinde hava durumu, dış mekan etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Güneşli havada sıcaklık 24 - 26 derece arasında olacak. Akşamları sıcaklık 5 - 6 dereceye düşerken, serin akşamlar için ceket almak önem kazanıyor. Önümüzdeki günlerde de güneşli hava bekleniyor, yazın tadını çıkarmak isteyenler için ideal koşullar mevcut. Şapka ve güneş kremi kullanmak, bol su içmek sağlığınızı korumada etkili olabilir.

Erzurum Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 29 Haziran 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 24 - 26 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 - 6 derece arasında seyredecek. Bu da Erzurum'un serin akşamlarını sevenler için ideal bir ortam sunuyor.

Erzurum'da bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun bir fırsat sunuyor. Güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar yaratıyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak önemli. Bu nedenle, akşam planlarınız için yanınıza bir ceket almanız faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 30 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 25 - 28 derece arasında olması bekleniyor. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 25 - 28 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 29 - 32 derece arasında olacağı düşünülüyor. Bu durum, Erzurum'un yazın tadını çıkaranlar için güzel bir fırsat sunuyor.

Bu sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak, bol su içmek doğru bir tercih olacaktır. Hafif kıyafetler giymek sağlığınız açısından önem taşır. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurarak bir ceket almak faydalı olur. Böylece, Erzurum'un keyifli yaz günlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Helikopter kazası kamerada! 14 kişi ölmüştüHelikopter kazası kamerada! 14 kişi ölmüştü
Venezuela ve Japonya'nın ardından bir deprem de Çin'deVenezuela ve Japonya'nın ardından bir deprem de Çin'de

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emekli için 'refah payı' sözleri

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emekli için 'refah payı' sözleri

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.