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Kılıçdaroğlu belediye başkanları için düğmeye bastı!

Kemal Kılıçdaroğlu CHP içinde dengeleri değiştirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Belediye başkanlarının parti içindeki yetkisini sınırlandırmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun partiye yön veren değil destek veren yerel yönetim istediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu belediye başkanları için düğmeye bastı!
Ufuk Dağ

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde yeni bir yapılanma süreci için düğmeye basıyor. Belediyelere yönelik denetim başlatacak olan Kılıçdaroğlu’nun yeni hedefi, belediye başkanlarının parti üzerindeki etkisini kırmak olacak. Kılıçdaroğlu, son yıllarda belediye başkanlarının parti yönetimi ve karar alma mekanizmaları üzerinde artan etkisini sınırlandıracak.

"KURUMSAL YAPIDA SORUNA YOL AÇIYOR"

“Belediyelerin parti üzerindeki vesayeti kalkmalı” diyen Genel Merkez kurmayları, belediye başkanlarının birinci önceliğinin seçildiği yerlere hizmet etmek olduğunu ifade etti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yerel yönetimlerle parti yönetimi arasındaki görev ve sorumluluk alanlarının yeniden netleştirilmesi gerektiğini vurgulayan kurmaylar, belediye başkanlarının siyasi tartışmaların merkezinde yer almaması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu cephesi, belediye başkanlarının parti politikalarının belirlenmesinde veya parti içi süreçlerde etkili aktörler haline gelmesinin zaman zaman kurumsal yapıda sorunlara yol açabildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu belediye başkanları için düğmeye bastı! 1

SINIRLAR YENİDEN ÇİZİLİYOR

Belediye başkanlarının yerel yönetimlerdeki başarılarının CHP açısından önemli olduğunu belirten ve belediye yönetimi ile parti yönetiminin birbirinden ayrı alanlar olduğuna dikkat çeken kurmaylar, “Vatandaş kendilerine hizmet etmesi için seçti. Hizmeti bırakıp başka işlerle uğraşmak doğru değil” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde parti örgütü, milletvekilleri ve yerel yönetimler arasındaki ilişkinin sınırlarının daha net şekillendirilmesi bekleniyor.

YÖN VEREN DEĞİL DESTEK VURGUSU

Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarının parti içindeki ağırlığını azaltmaya yönelik adımlarının, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde izlenecek yol haritasını da doğrudan etkileyebileceği kulislerde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu kurmayları, aday belirleme sürecinde yerel yönetimlerin yön veren değil, destek veren bir konumda bulunmasını istediği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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