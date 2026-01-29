Erzurum Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Sıcaklıklar -9 ile -2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise -13 ile -7 derece arasında olacak. Nem oranı %84 civarında. Rüzgar hızı 5.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:24, gün batımı saati ise 17:28.

Erzurum'da hava koşulları kış aylarında genellikle soğuk. Kar yağışı sıklıkla görülüyor. Ocak ayında ortalama sıcaklık -8.1 derece civarında. Bu dönemde kar yağışı bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık -9 ile -1 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık -14 ile -6 derece arasında değişecek. 31 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklık 1 ile 2 derece arasında kalacak. Hava bulutlu olacak. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 3 ile 4 derece arasında olacak. Bu gün hafif kar ve yağmur bekleniyor.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın giyinmelidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Buzlanma ve kar birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle yollarda kayma riski yüksek. Sıcak içecekler tüketmek vücut direncini artırır. Ayrıca yeterli su alımına özen gösterilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korur.