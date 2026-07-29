Erzurum Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu güzel. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı altında açık bir hava hakim. Rüzgar hafif esiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar sunuyor.

Erzurum'daki hava durumu açık ve güneşli. Bu havadan faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri planlarınız için de güzel bir fırsat var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe 20 ile 25 derece arasında sıcaklık olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. 31 Temmuz Cuma günü 22 ile 28 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Bu gün de bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak gerekiyor. Planlarınızı daha rahat gerçekleştirmeniz için önemli bir detaydır. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının değişebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Kat kat giyinmek ve hava durumunu kontrol etmek sağlığınızı korur.

Özetle Erzurum'da 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemli. Günlerinizi daha keyifli ve sağlıklı geçirebilirsiniz.