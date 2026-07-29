HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 29 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve açık olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, hafif rüzgar dışarıda vakit geçirenler için ideal koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar bekleniyor, ancak bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabileceği belirtiliyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak açık hava etkinliklerinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Erzurum Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu güzel. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı altında açık bir hava hakim. Rüzgar hafif esiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar sunuyor.

Erzurum'daki hava durumu açık ve güneşli. Bu havadan faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri planlarınız için de güzel bir fırsat var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe 20 ile 25 derece arasında sıcaklık olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. 31 Temmuz Cuma günü 22 ile 28 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Bu gün de bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak gerekiyor. Planlarınızı daha rahat gerçekleştirmeniz için önemli bir detaydır. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının değişebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Kat kat giyinmek ve hava durumunu kontrol etmek sağlığınızı korur.

Özetle Erzurum'da 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemli. Günlerinizi daha keyifli ve sağlıklı geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındıÜsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.