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Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta banka hesapları dondurulan mudiler banka önünde ateş yakarak gösteri düzenledi. 7 yıldan bu yana banka hesaplarına ulaşamayan mudiler 3 banka şubesinin önünde eylem düzenledi.

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Lübnan'da 7 yıldır banka hesapları dondurulan mudiler, başkent Beyrut'taki banka şubeleri önünde ateş yakarak gösteri düzenledi. 2019'da döviz mevduat hesapları dondurulan Lübnanlılar, "Sarhatu'l Mudiin Derneğinin" çağrısıyla, Beyrut'taki Emin Camisi yakınlarında bulunan ana meydanda toplandı. Mevduat sahipleri, daha sonra araçlarla Sin el-Fil semtine geçerek burada yan yana bulunan 3 banka şubesinin önünde eylem yaptı.

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz" 1

BANKALARI ATEŞE VERDİLER

Haklarını talep eden göstericiler, hükümet aleyhine sloganlar attı ve banka şubelerinin önünde ateş yaktı.

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz" 2

Göstericiler, daha sonra Lübnan Bankalar Birliği Başkanı Selim Sfeir'in evinin önüne geçerek eylemlerini sürdürdü.

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz" 3

"YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Gösteriye katılanlardan Rami Gandur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizden 7 yıl önce çaldıkları haklarımızı istiyoruz. Hırsızlar talimat veriyor. Yaşamak istiyoruz." dedi. Ali Rızık da milletvekilleri ve hükümet yetkililerine tepki göstererek, kendilerini "hırsızlıkla" suçladı ve mudilerin haklarının iade edilmesini istedi.

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz" 4

2019'DAN BU YANA BLOKELİ HALDE

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizle birlikte Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı yaşamıştı.

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz" 5

Döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz" 6

Geride kalan 7 yıl boyunca mağdurlar, paralarının iadesi için sık sık gösteriler düzenlemişti.

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz" 7

Lübnan hükümeti ise Aralık 2025'te bankalarda dondurulan döviz mevduatlarının iadesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz" 8

Tasarıda, 100 bin doların altındaki mevduatların tamamının 4 yılı aşmayan bir sürede ödenmesi, 100 bin doların üzerindeki mevduatlarda ise 100 bin doların nakden, kalan tutarın devredilebilir banka tahvilleriyle karşılanması öngörülmüştü.

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz" 9

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da tasarıyı onaylamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan banka eylem
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