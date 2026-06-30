Erzurum Hava Durumu! 30 Haziran Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Haziran 2026 Salı. Erzurum'da hava durumu oldukça güzel. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 - 8 derece arasında seyredecek. Gün boyunca bol güneş ışığı altında keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %40 - %50 civarında. Bu durum hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 25 - 26 derece arasında olacak. Perşembe günü sıcaklık 29 - 30 dereceye yükselecek. Cuma günü ise sıcaklığın 26 - 27 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un tipik yaz havasına uygun. Gündüzleri sıcak, geceleri serin bir tempo ile devam edecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak iyi bir fikirdir. Ancak, günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek önemlidir. Gündüzlerde hafif rüzgarlar esmesi bekleniyor. Bu durum açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor. Gece saatlerinde serin hava nedeniyle hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Erzurum'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak aşırı güneşten ve gece serinliğinden korunmalısınız.