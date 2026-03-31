Erzurum Hava Durumu! 31 Mart Salı Erzurum hava durumu nasıl?

31 Mart 2026 Salı günü Erzurum'da hava durumu, mevsim normallerine yakın. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 7 derece olacak. Hava genellikle bulutlu geçecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Hava daha soğuk hissedilecek. Erzurum'da bugünkü hava durumu, soğuk ve bulutlu bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Nisan Çarşamba günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yine yaklaşık 7 derece civarında olacak. Gece sıcaklıklar 1 dereceye düşecek. 2 Nisan Perşembe günü hava serinleyecek. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarına inecek. Gece sıcaklık 2 derece civarına düşecek. Yağış ihtimali artacak.

Bu dönemde sıcaklıkların sabah ve akşam saatlerinde düşebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Kat kat giyinmek faydalı bir önlem olabilir. Yanınızda bir mont bulundurmanızda yarar var. 2 Nisan Perşembe günü yağış olasılığı arttığı için, şemsiye veya yağmurluk almak iyi bir fikir. Rüzgar da zaman zaman güçlü esebilir. Rüzgar geçirmez giysiler tercih etmenizde yarar var.

