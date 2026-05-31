Erzurum Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli. Gün boyunca sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu durum, hava koşullarını daha konforlu hale getiriyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Haziran Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 18 derece civarında olacak. Gece ise 4 derece civarında seyredecek. 2 Haziran Salı günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı yine 18 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 2 dereceye düşecek.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinliklerini etkileyecek. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için dikkatli olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Erzurum'un hava durumu yüksek rakım nedeniyle hızlı değişiklikler gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı hava koşullarına göre ayarlamak olumsuz durumlardan etkilenmemeniz için gereklidir.