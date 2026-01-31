HABER

Erzurum Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 31 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar -8 ile -1 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklıklar daha da düşük olacak. Nem oranı %80 civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar -3 ile 5 derece arasında dalgalanacak ve hafif kar yağışı etkili olacak. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak büyük önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Erzurum'da bugün 31 Ocak 2026 Cumartesi. Hava koşulları soğuk. Karla karışık bir yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar -8 ile -1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar daha düşük olacak. Nem oranı %80 civarında seyrediyor. Rüzgar hızı ise 5 km/saat olacak. Hava durumu oldukça soğuk ve karla karışık yağmurlu.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Şubat 2026 Pazar günü sıcaklıklar -3 ile 4 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü sıcaklıklar -2 ile 5 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı devam edecek. 3 Şubat 2026 Salı günü sıcaklıklar -2 ile 3 derece arasına düşecek. Kar yağışı bekleniyor.

Bu soğuk ve karla karışık yağmurlu hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmak faydalıdır. Ayrıca, termal çoraplar tercih edilmelidir. Yağış ihtimali nedeniyle şemsiye veya yağmurluk almak da iyi bir tercihtir. Sürücüler yola çıkmadan önce araçların kış lastiklerini kontrol etmelidir. Yol durumunu takip etmek de önem taşımaktadır. Bu önlemler, güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
