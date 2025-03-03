Erzurum için don, çığ ve buzlanma uyarısı

Erzurum'da dün gece termometreler Tekman ilçesinde -25.4'ü ve Karaçoban ilçesi -25.2'yi gösterdi. Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunan uzmanlar, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.

SİS VE PUS GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır