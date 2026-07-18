HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum İspir’de sağanak ve fırtına kabusu: İş yerlerini su bastı

Erzurum’un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı felç ederken, çok sayıda iş yerini su bastı.

Erzurum İspir’de sağanak ve fırtına kabusu: İş yerlerini su bastı

İspir ilçe merkezinde aniden bastıran şiddetli yağış sele dönüştü. Yağış sonrası sokaklar adeta göle dönerken, menfezlerin tıkanması sonucu sel suları iş yerlerine doldu. İlçe esnafı, yaşanan son afetle birlikte yine büyük çapta maddi zarara uğradı. Kıraathaneler ve pide salonları başta olmak üzere çok sayıda dükkan sular altında kaldı.

Erzurum İspir’de sağanak ve fırtına kabusu: İş yerlerini su bastı 1

Vatandaşlar, "Kalıcı altyapı düzenlemesi yapılmazsa en ufak yağışta İspir yine felç olacak. Yetkililer sesimizi artık duymalı" çağrısında bulundu. İlçede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları ve hasar tespit süreci devam ediyor.

Erzurum İspir’de sağanak ve fırtına kabusu: İş yerlerini su bastı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekel bayi açılışına katılan imam gündem oldu: "Sonradan fark ettim"Tekel bayi açılışına katılan imam gündem oldu: "Sonradan fark ettim"
TAG Otoyolu’nda otomobil bariyerlere çarptı: 1’i çocuk 5 yaralıTAG Otoyolu’nda otomobil bariyerlere çarptı: 1’i çocuk 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.