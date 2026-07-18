Erzurum İspir’de sağanak ve fırtına kabusu: İş yerlerini su bastı

İspir ilçe merkezinde aniden bastıran şiddetli yağış sele dönüştü. Yağış sonrası sokaklar adeta göle dönerken, menfezlerin tıkanması sonucu sel suları iş yerlerine doldu. İlçe esnafı, yaşanan son afetle birlikte yine büyük çapta maddi zarara uğradı. Kıraathaneler ve pide salonları başta olmak üzere çok sayıda dükkan sular altında kaldı.

Vatandaşlar, "Kalıcı altyapı düzenlemesi yapılmazsa en ufak yağışta İspir yine felç olacak. Yetkililer sesimizi artık duymalı" çağrısında bulundu. İlçede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları ve hasar tespit süreci devam ediyor.

Kaynak: İHA