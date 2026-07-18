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Yalova’da 160 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Yalova’da jandarma ekiplerince bir işletmeye düzenlenen operasyonda 160 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yalova’da 160 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçedeki bir işletmede arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 160 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütünlere el konulurken, adli makamların talimatı doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı. Yalova Valiliği koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığının, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik denetim ve operasyonlarına aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Yalova
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