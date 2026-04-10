Erzurum kent merkezinde bir ayda 106 trafik kazası

Erzurum’da 2026 yılında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstatistik verilerine göre; Erzurum polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılının Mart ayında 106 yaralamalı kaza gerçekleşti. 241 maddi hasarlı kazada 185 yaralı kayıtlara geçti.

2026 yılının ilk 3 ayında ise toplamda 305 yaralamalı kaza gerçekleşirken 896 maddi hasarlı kazada 5 kişi hayatını kaybederken 531 yaralı oldu.

