HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum kent merkezinde bir ayda 106 trafik kazası

Erzurum’da polis sorumluluk bölgesinde, 2026 yılının Mart ayında 106 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Erzurum’da 2026 yılında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstatistik verilerine göre; Erzurum polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılının Mart ayında 106 yaralamalı kaza gerçekleşti. 241 maddi hasarlı kazada 185 yaralı kayıtlara geçti.
2026 yılının ilk 3 ayında ise toplamda 305 yaralamalı kaza gerçekleşirken 896 maddi hasarlı kazada 5 kişi hayatını kaybederken 531 yaralı oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.